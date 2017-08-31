Sivrisineği tehdit etti, hesabı kapatıldı

Sanal suçlarla etkin mücadele edebilmek için yapay zeka odaklı önlemler alan Twitter, kendisini rahatsız eden sivrisineğe 'ölüm tehdidinde bulunan bir kullanıcının' hesabını bloke etti.

Japon bir kullanıcı kendisini rahatsız eden sivrisineği öldürdükten sonra fotoğrafını çekerek yanına şöyle yazdı: "P..! Kendi halimde televizyon izleyerek dinlenmeye çalışırken ne diye gelip beni ısırırsın? Geber! (Gerçi öldün zaten)"

Kullanıcı daha sonra Twitter'dan hesabının kalıcı olarak dondurulduğunu ve tekrar aktifleştirilemeyeceğini bildiren bir e-posta aldı: "Twitter'ı kullandığınız için teşekkür ederiz. Hesabınız, tehdit içeren mesajlar gönderildiği gerekçesiyle askıya alınmıştır. Twitter'ın kullanım koşullarına göre tehdit içerikli tweet'lere izin verilmemektedir. Bu hesap tekrar aktifleştirilemez. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kullanıcı bunun üzerine yeni bir hesap açarak başına gelen olayı buradan "Sivrisinekleri öldürdüğümü söylediğim için hesabım süresiz olarak donduruldu… Bu kullanım şartlarına aykırı mı?" diyerek anlattı.

Twitter küfürleri tespit edebilmek üzere bir algoritma da geliştirmişti. Belli anahtar kelimeleri gördüğünde harekete geçen yapay zeka, söz konusu vakada 'p..', 'geber', ve 'öldü' sözcüklerini algılayarak hesabı 'küfürbaz hesap' olarak algılamış olabilir.

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