Kasırganın vurduğu Teksas'taki kimya fabrikasında iki patlama birden!

Kasırga ve şiddetli yağışın vurduğu ABD'nin Teksas kentinde bulunan Arkema Kimya Tesisi'nde iki patlama meydana geldi.

Tesisin üzerinden siyah dumanlar çıktığı belirtildi. Bir şirket yetkilisinin yaptığı açıklamada, siyah dumanın gözlere, cilde ve ciğerlere zarar verebileceği belirtildi.

Fabrikada çalışanlar Salı günü tahliye edilmiş, tesise 2.5 kilometre mesafede oturan kişilerden evlerini boşaltmaları istenmişti.

Arkema'dan yapılan açıklamada, patlamalar doğrulanırken, daha fazla patlama olabileceği yönünde uyarı yapıldı. Şirketin açıklamasında, sular altında kalan tesisin soğukta korunması gereken kimyasalları koruma kabiliyeti kaybettiği ve patlamaların önlenemeyeceği belirtildi.

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