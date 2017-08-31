Rahibe görünümüyle soygun

İki kadın, rahibe kıyafetleri giymiş, bir tanesinde ise güneş gözlüğü takılıydı. Soygunculardan biri, elindeki silahı sağa sola savururken, paraları vermelerini söyledi. Alarmın çalışmasıyla birlikte, kadınlar bankadan elleri boş ayrıldı. FBI, Pensilvanya yakınındaki Tannersville'deki soygunu araştırırken, kadınların fotoğraflarını da Twitter hesabından yayınladılar. FBIi kadınları arıyor.

Pensilvanya

Tannersville

soygun