İsveç'in başkenti Stockhol'de bir bıçaklı saldırı meydana geldi.

İsveç polisinden yapılan açıklamada, Medborgar Platsen'de gerçekleştirilen saldırıda 1 polis memurunun yaralandığı belirtilirken, saldırgan gözaltına alındı.

Olayın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor....