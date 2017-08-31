Aynı evi üçüncü kez alıp, üçüncü kez satıyor

ABD'li oyuncu Johnny Depp'in Kentucky eyaletindeki 557 metrekarelik çiftliği 9 ay içinde üçüncü kez 3 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Aralık ayında 3.4 milyon dolara, mart ayında ise 2.9 milyon dolara satışa çıkarılan ev, 15 Eylül'de üçüncü kez açık artırmaya gidecek.

Depp, Lexington kenti kırsalındaki 7 odalı ve 6 banyolu evi 1995'te satın almış, 2001'de 1 milyon dolara satmış, 2005'te 2 milyon dolara tekrar satın almıştı.

Evi satışa çıkaran emlak şirketi, oyuncunun evi neden alıp sattığını bilmediklerini, ancak geçen yıl hayatını kaybeden annesi Betty Sue'nun burada yaşadığını belirtti. Depp'in annesinin ölümünden sonra evi son olarak satışa çıkarmak istediği yorumları yapılıyor.

Johnny Depp

ev