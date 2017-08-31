Afganistan'da ABD uçakları sivilleri vurdu

NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait uçakların Afganistan'ın Logar vilayetinin Taliban kontrolündeki Pul-i Alam kentine yönelik operasyonunda, örgüt üyelerinin sığındığı evin bombalanması sonucu siviller de hayatını kaybetti.

Logar Valiliği Sözcüsü Salim Salih, ABD birliklerinin, Pul-i Alam şehrinde Taliban örgütüne yönelik hava operasyonu düzenlediğini bildirdi.

Bazı örgüt üyelerinin kaçarak sivillerin yaşadığı eve sığındığını belirten Salih, operasyonda militanların sığındığı evin de bombalandığını dile getirdi.

Salih, saldırıda evdeki sivillerin de yaşamını yitirdiğini ancak henüz ölü veya yaralı sayısınının tespit edilemediğini ifade etti.

Salih ayrıca, saldırıda iki Taliban yetkilisinin öldürüldüğünü kaydetti.

Logar İl Şura Vekili Hasibullah Estanikzey de örgüt üyelerinin sığındığı eve yapılan saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölge sakinlerinin ifadelerine göre saldırıda 9'u çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise operasyonda ABD'ye ait bir helikopterin düşürüldüğü iddia edildi.

Afganistan'daki NATO birlikleri, Logar'daki saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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