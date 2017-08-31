Burs hesabına yanlışlıkla 1 milyon dolar yatırıldı

Yapılan bir hata sonucunda 27 yaşındaki Sibongile Mani'ye 1.090.000 dolar para gönderildi.

Güney Afrika’da yaşayan Sibongile Mani, Mthatha’daki Walter Sisulu Üniversitesi’nde muhasebe okuyordu. Geçtiğimiz ay banka hesabına bakan Mani, 109 dolar yerine hesabında 1.090.000 dolar buldu. Parayı harcamaya başlayan genç kadın evinde partiler verip, lüks kıyafetler alarak 250 dolarlık saç bakımı yaptırdı.

İhtiyacı olduğu için burs alan bir öğrenciyken sınıfa tasarım elbiseler, bakımlı saç ve pahalı bir telefon ile gelince herkesin dikkatini çekti. Sosyal medyada çok pahalı kokteyl ve içki içerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Mani'yi ihbar eden ise Güney Afrika Öğrenci Birliği genel sekreteri Samkelo Mqhayi oldu. Mqhayi, durumu resmi mercilere aktarırken, "Arkadaşları için parti vermeye, herkese güzel hediyeler alıp, gezip tozmaya başladı" dedi.

Yapılan inceleme sonucunda 73 günde 51.000 dolar harcadığı belirlenen Mani böylelikle her gün neredeyse 700 dolar harcamış oldu. Mani’nin arkadaşları, "Derslere o kadar süslü gelince onun loto kazandığını düşündük" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mani, "Sosyal medyada ismim gündeme geldi ve tam bir utanç... Bugün, bütün öğrencilerin parasını çalan kötü bir insan durumuna düştüm. Yetkililere durumu bildirdim ama kimse benimle ilgilenmedi" dedi.

Walter Sisulu Üniversitesi sözcüsü Yonela Tukwayo, "Bu durum diğer öğrencileri etkilemedi. İhtiyacı olan bütün öğrenciler burslarını aldı. Ancak Mani, parayı geri ödemek zorunda" dedi.

Sibongile Mani

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