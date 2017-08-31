Dışişleri Bakanlığı: Telafer'in DEAŞ'tan temizlenmesinden memnunuz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Musul'a bağlı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurmuştu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Tarih boyunca Iraklı Türkmen soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve Haziran 2014’ten bu yana DEAŞ terör örgütünün işgali altında bulunan Telafer'in kurtarılması için 20 Ağustos 2017 tarihinde başlatılan askeri operasyonun başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.
Bu vesileyle, vahşi terör eylemleriyle ülkemizi de hedef alan DEAŞ’ın Irak’taki mezaliminin en büyük kurbanları arasında yer alan Telafer halkının acılarını paylaştığımızı belirtiyoruz.
DEAŞ'tan kaçan onbinlerce Telaferliye kapılarını açan Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi, DEAŞ sonrası dönemde de Telafer halkının yanında olacağını vurguluyoruz.
Bundan sonraki süreçte, Telafer'deki DEAŞ zulmünün faillerinin adalet önüne çıkarılarak hakettikleri cezaya çarptırılmaları, ilçede kontrolün kendi gündemlerine göre hareket eden milis gruplar yerine meşru Irak güvenlik güçleri ve bizzat Telaferliler tarafından sağlanması, DEAŞ ile diğer radikal örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan olumsuzlukların bertaraf edilmesi, Telafer'in süratle istikrara kavuşturulması ve yeniden imar edilmesi büyük önem arzetmektedir.
Türkiye bu hassas süreçte Irak Hükümeti'ne ve Telafer halkına her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."
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