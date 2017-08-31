Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arakan için telefon diplomasisi

Habertürk TV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arakan için Suud Kralı, Kuveyt Emiri ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Erdoğan liderlerin Kurban bayramını da tebrik etti.





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