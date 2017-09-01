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7- Prenses Dinana, cemiyet hayatı ve ünlülerle olan yakın ilişkisinin yanı sıra kendi çalkantılı aşk hayatıyla da dünya basının takip ettiği bir isim haline geldi. Attığı her adım olan olan 36 yaşındaki Diana'nın 1997'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed (Dodi) al-Fayed ile Fransa'daki tatili de gazetelerin ilk sayfalarındaydı.