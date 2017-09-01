Trump, kişisel servetinden 1 milyon dolar bağışlayacak

Binlerce Amerikalı'nın evsiz kalmasına neden olan Harvey Fırtınası'nın zararını karşılamak için oluşturulacak fona, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel servetinden 1 milyon dolar yardım yapacağı açıklandı.

Fırtına ve selden zarar gören bölgelere yardım için Beyaz Saray'ın Kongre'den 5.9 milyar dolar fon talep edeceği söylendi.

Bölgeyi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 311 bin kişinin afet yardımından faydalanabilmek için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletin 125 milyar dolardan fazla yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirtmişti.

Fırtınanın getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle Teksas'ta yaklaşık 780 bin kişiye evlerini terk etmeleri talimatı verilmişti. 980 bin kişi de kendi kararlarıyla evlerini terk etti.

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