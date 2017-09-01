Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak olan Federal Meclis seçimlerine haftalar kala Başbakan Angela Merkel ve Martin Schulz, Pazar günü canlı yayında kozlarını paylaşacak.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak olan Federal Meclis seçimlerine haftalar kala, seçimin iki favori ismi gösterilen Başbakan Angela Merkel ve SPD'nin adayı Martin Schulz, pazar günü "Das TV-Duell" adlı tv programında kozlarını paylaşacak. Düello, dört televizyon kanalı tarafından aynı anda canlı yayınlayacak. Almanya'da kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı bir ankete göre Merkel ve Shulz arasındaki televizyon düellosunu 61.5 milyon seçmenin yüzde 48'i bu düelloyu izlemek istiyor.

Seçmenin yüzde 22'si ise izleyecekleri televizyon düellosunun ardından hangi partiye oy vereceklerinin değişebileceğini kanısında.

ANKETLERDE MERKEL ÖNDE GİDİYOR

Başbakan Merkel ile Sosyal Demokrat Partili aday Peer Steinbrück arasındaki 2013 yılında televizyon düellosunu 18 milyon kişi izlemişti. Almanya'da yapılan son kamuoyu anketi sonuçlarına göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yüzde 38 oranı ile önde gidiyor. Sosyal Demokratlar ise yüzde 24 ile ikinci parti konumunda.

Düello, 3 Eylül Pazar günü Almanya saati ile 20.15'de ARD, SAT.1, RTL ve ZDF televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak.