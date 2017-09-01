20 yıl önce Paris'te geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın son sözleri açıklandı.

Kazaya müdahale eden ekibin başında bulunan Xavier Gourmelon, kazaya müdahale ettiği sırada Prenses Diana'nın kurtulacağına emin olduğunu söyledi. Gourmelon, Diana'nın son sözlerinin, "Tanrım, neler oldu?" şeklinde olduğunu belirtti.

The Sun'a konuşan Gourmelon, "Sağ omzunda hafif bir yara olduğunu görebiliyordum. Onun dışında belirgin bir şey yoktu. Üzerinde hiç kan yoktu. Dürüst olmak gerekirse, yaşayacağını düşünmüştüm. Bildiğim kadarıyla ambulanstayken de hayattaydı. Ancak daha sonra hastanede öldüğünü öğrendim." ifadelerini kullandı.

36 yaşında olan Prenses Diana'nın aracı, magazin gazetecilerinden kaçarken girdiği bir tünelde kaza yapmış, kazanın ardından Diana Pitie-Salpetriere hastanesine kaldırılmıştı. Prenses Diana ve beraberindeki sevgilisi Mısırlı iş adamı Dodi El Fayed'in hayatını kaybettiği birkaç saat sonra açıklanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden bir diğer isim olan şoför Henri Paul'un kaza sırasında alkollü olduğu belirtilmişti.