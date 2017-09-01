Kenya'da tartışmalı seçimler iptal edildi!

Kenya'da yüksek mahkeme, Ağustos ayı içerisinde yapılan ve Uhuru Kenyatta'nın kazandığı seçimleri iptal etti.

Mahkeme, ülkenin 60 gün içerisinde yeni bir başkanlık seçimine gideceğini belirtti.

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