Halkbank'tan Trump'a yakın lobi şirketiyle anlaşma

Halkbank ABD’de Trump’ a yakınlığıyla bilinen Ballards Partners lobi şirketiyle anlaştı. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Florida eyaletinin merkezi Tallahase kenti merkezli Ballards Partners firmasının sahibi Brian Ballards Başkan Donald Trump’a siyasi ve mali alanda oldukça yakın biri olarak biliniyor.

Brian Ballards, Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanması sonrasında kurulan geçiş komitesinde de görev almıştı. Ballards’ın Florida merkezli lobi şirketi, son dönemde yıldızı parlayan lobi şirketleri arasında gösteriliyor.

ABD hükümetine bağlı, yabancı ülke ve yabancı firmaların çıkarları doğrultusunda lobi faaliyetleri şirketler ve yaptıkları anlaşmaların kaydını tutan FARA kayıtlarına göre, Halkbank ile Ballards Partners arasındaki anlaşma 21 Ağustos 2017’de imzalanmış. Anlaşmaya Halkbank adına genel müdür yardımcısı Hakan Eryılmaz ile hukuk departmanı sorumlusu Mustafa Doğan, Ballards Partners adına da firmanın başkanı Brian Ballard imza atmış.

​GÖREVLERİ ARASINDA ADALET BAKANLIĞI DA VAR

Halkbank ile Ballards Partners arasında yapılan anlaşmaya göre, lobi firması vereceği hizmetler karşılığında tüm masrafları ayrıca fatura edilmek kaydıyla ayda 125 bin dolar alacak.

FARA kayıtlarına geçen anlaşma belgesindeki lobi firması yükümlülükleri bölümünde Ballards Partners’ ın görevi şöyle tanımlanmış: “Firma Halkbank’a danışmanlık hizmeti verecek. Halkbank’ın gerekli gördüğü durumlarda ve konularda ABD Federal Hükümeti nezdinde, Amerika Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ABD Başkanlık idari ofisinde temsil edip savunacak. Halkbank’ı ABD'deki mevzuat politikasındaki gelişmeler konusunda bilgilendirecek.