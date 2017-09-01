Halkbank'tan Trump'a yakın lobi şirketiyle anlaşma

Halkbank ABD’de Trump’ a yakınlığıyla bilinen Ballards Partners lobi şirketiyle anlaştı. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Florida eyaletinin merkezi Tallahase kenti merkezli Ballards Partners firmasının sahibi Brian Ballards Başkan Donald Trump’a siyasi ve mali alanda oldukça yakın biri olarak biliniyor.
Brian Ballards, Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanması sonrasında kurulan geçiş komitesinde de görev almıştı. Ballards’ın Florida merkezli lobi şirketi, son dönemde yıldızı parlayan lobi şirketleri arasında gösteriliyor.
ABD hükümetine bağlı, yabancı ülke ve yabancı firmaların çıkarları doğrultusunda lobi faaliyetleri şirketler ve yaptıkları anlaşmaların kaydını tutan FARA kayıtlarına göre, Halkbank ile Ballards Partners arasındaki anlaşma 21 Ağustos 2017’de imzalanmış. Anlaşmaya Halkbank adına genel müdür yardımcısı Hakan Eryılmaz ile hukuk departmanı sorumlusu Mustafa Doğan, Ballards Partners adına da firmanın başkanı Brian Ballard imza atmış.
GÖREVLERİ ARASINDA ADALET BAKANLIĞI DA VAR
Halkbank ile Ballards Partners arasında yapılan anlaşmaya göre, lobi firması vereceği hizmetler karşılığında tüm masrafları ayrıca fatura edilmek kaydıyla ayda 125 bin dolar alacak.
FARA kayıtlarına geçen anlaşma belgesindeki lobi firması yükümlülükleri bölümünde Ballards Partners’ ın görevi şöyle tanımlanmış: “Firma Halkbank’a danışmanlık hizmeti verecek. Halkbank’ın gerekli gördüğü durumlarda ve konularda ABD Federal Hükümeti nezdinde, Amerika Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ABD Başkanlık idari ofisinde temsil edip savunacak. Halkbank’ı ABD'deki mevzuat politikasındaki gelişmeler konusunda bilgilendirecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.