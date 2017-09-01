"IŞİD liderinin hayatta olduğunu düşünüyoruz"

Irak'ın başkenti Bağdat'taki karargâhtan Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki gazetecilere verdiği basın toplantısında ABD öncülüğündeki koalisyonun her gün onu aradığını, IŞİD liderini bulurlarsa tutsak almak yerine muhtemelen öldürmeyi tercih edeceklerini söyledi.

"Onun hayatta olduğuna inanıyor muyum? Evet” diyen Townsend, Rusya'nın haziran ayında Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını söylediklerinde bu iddiaya ilk başta elde kanıt olmaması sebebiyle inanmadığını söyledi. "Ayrıca istihbarat kanallarında onun hala hayatta olduğuna dair bazı göstergeler var” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 16 Haziran'da yapılan açıklamada Bağdadi'nin 28 Mayıs tarihinde Suriye'nin Rakka şehrinin güney mahallelerindeki bir binaya düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceği bildirilmişti. Bu iddiayı Rusya'nın Suriye'deki müttefiki olan İran da desteklemişti. Ayrıca Suriye'deki savaşı gözleyen örgütlerin başında gelen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Bağdadi'nin öldürüldüğü yönünde "teyit bilgisine" ulaştıklarını açıklamıştı. Ancak ABD'li yetkililer en başından beri bu iddiaya temkinli yaklaştılar.

Stephen Townsend

Ebu Bekir El Bağdadi

IŞİD