İngiltere'deki kılıçlı terörist navigasyon 'kurbanı' olmuş!

Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı yakınlarında polise kılıçla saldırdıktan sonra gözaltına alınan terör şüphelisinin asıl hedefinin Windsor Kalesi olduğu ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 26 yaşındaki Mohiussunnath Chowdhury gözaltına alındığı Buckingham Sarayı yakınlarına gelmeden önce Windsor Kalesi'nde bir terör saldırısı düzenlemek için yola çıktı.

Ancak Chowdhury'nin navigasyon cihazı, 26 yaşındaki şüpheliyi gitmek istediği kale yerine aynı isimde bir bara götürdü. Durum böyle olunca Chowdhury'nin aracını daha önce birkaç terör saldırısına sahne olan Buckingham Sarayı yakınlarına sürdü.

Aracını bir polis aracının üzerine süren Chowdhury'nin elinde 1 metre 20 santimetrelik bir kılıç bulunduğu belirtilirken, 26 yaşındaki terör şüphelisi 2 polisi hafif bir şekilde yaraladıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Chowdhury'nin terörizm suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.