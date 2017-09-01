Dün kapatılan Rusya'nın San Francisco başkonsolosluğundan siyah dumanlar yükseliyor. Fakat itfaiyecilerin binaya girişine izin verilmediği gelen bilgiler arasında.



İtfaiye yetkilisi bir ihbar üzerine gittikleri konsolosluk binasının bacasından yükselen dumanı gördüklerini belirtti. Yetkili, yaklaşık 35 derece sıcaklıkta konsoloslukta neden şöminenin kullanıldığına anlam veremediklerini söyledi.







AP muhabirinin aldığı bilgiye göre içeriden çıkan personel bir sorun olmadığını sadece konsolosluk personelinin bazı şeyleri yaktığını söyledi.









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