Dünya gözünü 24 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimler ve 25 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna çevirmişken, Avrupa'nın güneyinde yapılacak bir başka bağımsızlık referandumu için de süreç devam ediyor.

İspanya'nın batısında yer alan ve Barselona kentinin de içinde bulunduğu Katalonya bölgesinde, Ekim ayında İspanya'dan ayrılmak için bir referandum düzenlenmesi planlanıyor. Ancak uzmanlar, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasının Brexit'ten daha ağır sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Hollanda bankası ING'de görev yapan ekonomist Geoffrey Minne'nin yazdığı ve Catalexit olarak adlandırılan referandum sürecini anlattığı, "Katalonya: Yalnız olmanın bedeli" başlıklı yazıda, "Brexit'te olduğu gibi, Catalexit'in de bölgeyi uzun süreli bir belirsizliğe itebileceğini ve özel sektör için muhtemel bir negatif etki yapacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazıda ayrıca, "Catalexit'in müşteri davranışlarına etkisini incelemeye başladığımızda, belirsizliğin öne çıktığını görüyoruz. Metroscopia'nın yaptığı son ankette, Katalonya'da yaşayanların yüzde 62'si bölgenin geleceğinden 'endişeli' olduğunu söylerken, yüzde 31'i heyecanlı olduğunu söylüyor." ifadeleri yer aldı.

Catalexit'in yaratacağı belirsizliği Avrupa için pahalı sonuçları olabileceğini belirten Minne yazısında, "Böyle emsalsiz bir olayın sonuçlarını tahmin etmek hala zor. Ancak uzun vadede, Katalonya'nın ekonomik bedelinin Brexit'in bedelinden fazla olacağını düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

MADRİD YÖNETİMİ KARŞI ÇIKIYOR

Katalonya'da yapılacak bağımsızlık referandumu, ekonomik yönüyle olduğu kadar siyasi yönüyle de belirsizliklere gebe. 1 Ekim'de yapılması planlanan referandumda bölge halkına, "Katalonya'nın bağımsız bir Cumhuriyet olmasını istiyor musunuz?" sorusunun sorulması planlanıyor.

Referandumdan 'Evet' sonucu çıkması durumunda ise, Madrid yönetimiyle bağımsızlık görüşmelerinin hemen başlanması planlanıyor. Ancak merkezi yönetim, referandumun anayasaya aykırı olduğu konusunda görüş belirtiyor.

7.5 milyon kişinin yaşadığı Katalonya'da ise halk ikiye bölünmüş durumda. Son kamuoyu yoklamaları, bağımsızlık isteyenlerle, istemeyenlerin sayısının başa baş olduğunu gösteriyor.