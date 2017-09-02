Rusya'da gösteri uçağı düştü: 2 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balaşiha kentinde gösteri uçuşu yapan Rus yapımı "AN-2" türü bir uçağın düştüğü duyuruldu.

Kazada, uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiği belirtilirken, gösteriyi seyredenlerin herhangi bir zarar görmediği kaydedildi.

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AN-2