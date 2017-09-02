Arakan'ı terk eden Müslümanların sayısı 60 bini geçti!

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son 24 saatte Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e giriş yaptığını açıkladı.

BMMYK'nın Bangladeş'teki Bölge Sözcüsü Vivian Tan, son bir günde binlerce Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e yasa dışı yollardan girdiğine işaret ederek, "25 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e gelenlerin sayısı 60 bini buldu." dedi.

ARAKAN'DAKİ GIDA YARDIMI FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Dünya Gıda Programı (WFP), Arakan'daki gıda yardımı faaliyetlerini güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını bildirdi.

WFP'nin Roma'daki merkezinden Frances Kennedy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz, güvenlik problemlerinden ötürü gıda yardım operasyonlarını bir süredir durdurmuş durumdayız. Biz işimizi yapmak üzere halen oradayız ancak şu anda bu bölgeye, Rakhine'ye ulaşma imkanımız yok orada devam etmekte olan çatışma nedeniyle." diye konuştu.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında son 1 haftada çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor. On binlerce Arakanlı Müslümanın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.