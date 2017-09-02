Özbekistan'da bir gecede 3706 gözaltı: İyi insanlar geceleri sokakta yürümez

Özbekistan'ın batısındaki Urgench kentinde yaşayan Marim Matkarimov, biraz kilo vermek için gece yürüyüşüne çıkmıştı ancak geceyi bir gözaltı merkezinde geçirdi.
Üstelik Matkarimov, gözaltı merkezinde yalnız değildi. Çünkü Özbekistan polisi, 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece, 3706 kişiyi sokaklarda amaçsızca dolaştıkları için gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişi sayısı ve gözaltı gerekçesi Khorezm bölgesinin emniyet müdürlüğü tarafından yayınlandı. Açıklamada, gözaltına alınanlardan bazılarına ceza kesildiği, bazılarının ise uyarıldığı belirtildi.
Konuyla ilgili konuşan polis sözcüsü Zokir Ismoilov, gözaltıların hangi kanuni gerekçeyle yapıldığı söylemeyi reddetti ancak "İyi insanlar geceleri sokakta yürümez" ifadelerini kullandı.
Gözaltılarla ilgili konuşan bir Özbek avukat ise, "Eğer gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmediyse, amaçsızca yürümek hiçbir yasaya aykırı değil" ifadelerini kullandı.
Özbekistan'da herhangi bir sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunmamasına karşın, 1 Eylül'de yapılan Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.
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Misafir 3 dakika öncemantıklı açıklama.00
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Misafir 10 dakika önceAferin size.00
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Misafir 13 dakika öncekilictar oglu duydunmu iyi insanlar yurumez00