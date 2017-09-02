Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarına uğrayan, Bangladeş sınırında ise katliamlara maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, insanlık dışı şartlarda yaşam savaşı veriyor. Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Buthidaung kentinin kuzeyindeki Taung Bazar, Tin May, Kaung Taung, Shidar, Fatiya ve Fansi köylerinden kaçan Arakanlı Müslümanların ordu tarafından dağlık bölgelere sürüldüğü duyuruldu. Ordunun engellemesi yüzünden Arakanlı Müslümanlar, 3 gündür dağlarda sıkışıp kaldı.
BM’ye göre Arakanlı 80 bin çocuk açlıktan ölebilir
46 KİŞİ BOĞULDU
Muson yağmurlarının altında uzun bir yürüyüşün ardından Myanmar ile Bangladeş sınırını belirleyen Naf Nehri’ne ulaşanların ise iki seçeneği bulunuyor: Ya Naf Nehri’nin Bengal Körfezi’ne kavuştuğu yerde oluşan haliçi derme çatma gemilerle geçecekler ya da daha kuzeye ilerleyip nehrin sığ kesimlerini ve çevresindeki yağıştan bataklığa dönüşmüş kıyısını geçecekler. Haliçi geçmeye çalışan teknelerin batması sonucu son 3 günde ölenlerin sayısının 46’ya ulaştığı bildiriliyor. Ölenlerden 19’u çocuk, 18’i ise kadın.
Aç ve susuzluk içinde yapılan uzun yolculuğun ardından Bangladeş sınırına ulaşan Arakanlıların çilesi burada da bitmiyor. Bangladeş, sınıra ulaşanların tamamına kapısını açmıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 1 haftada sınırı geçenlerin sayısı 58 bin 600’e ulaştı. Sınırdan alınmayanlar ise Naf Nehri ile sınır arasındaki dar bölgede bekliyor. Aşırı yağış nedeniyle bu bölge çamur içinde ve insani yardım ulaştırılamıyor.
Arakan’da en az 17 yerleşim yeri yakıldı
GUTERRES ARAKAN’DA ‘AŞIRILIK’TAN ŞİKâYET ETTİ
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin uyguladığı “aşırılıktan” derin endişe duyduğunu belirterek, “İnsani felakete karşı itidal çağrısında” bulundu.
Naf Nehri düne kadar 46 can aldı
2625 EV YAKILDI
Arakanlı Müslümanların boşalttığı köyler askerlerce yakılıyor. Resmi rakamlara göre, 25 Ağustos’tan beri 2 bin 625 ev yakıldı. Görgü tanıkları bu sayının daha fazla olduğunu belirtiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arakan’ın Rathidaung kentine bağlı Chein Khar Li adlı Müslüman köyünün yüzde 99’unun yakıldığını, kalanının ise yerle bir edildiğini anlattı.
HRW’ye göre, muson yağmurları sürerken bu tür büyük çaplı yangınlar ancak “kasten” çıkarılabilir. Bölgenin güneyinde ise Myanmar yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle etrafı çitlerle çevrilerek giriş çıkışa kapatılan köylerdeki halkın bölge dışına çıkması ve en yakındaki köylere dahi gitmesi yasak.
Arakanlılar ara bölgede çadırlar kurarak çamurlu arazide kuru kalmaya çalışıyor
GIDA YARDIMI DURDU
Dünya Gıda Programı (WFP) şiddet olaylarının artması üzerine Myanmar’ın Rohingya bölgesine gıda yardımlarını durdurmak zorunda kaldığını açıkladı. Bölgedeki yardım örgütleri, Myanmar yönetimince “Rohingyalı teröristleri beslemek” ile suçlanıyor. Bölgede 120 binden fazla insan, insani yardımlarla ayakta kalıyordu.
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