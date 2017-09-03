Kuzey Kore hidrojen bombası denedi! 6.3 şiddetinde sarsıntı...

Kuzey Kore'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin hidrojen bombası denemesinden kaynaklandığı açıklandı, Japon savaş jetleri havalandı.



Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini yaptığı bölgede, 10 km derinlikte meydana gelen depremin doğal yollardan olmadığı, insan etkisiyle olduğu belirtiliyor.

Pyongyang'dan yapılan açıklamada, kıtalararası balistik füze tarafından taşınabilecek başarılı bir hidrojen bombası denemesi gerçekleştirildiği duyuruldu.

Kuzey Kore'nin 2017 içerisinde yaptığı altıncı nükleer denemesinin, diğer denemelerden tam 10 kat daha güçlü bir patlamaya yol açtığı ifade edildi.

Deprem Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Çin'den, güneyindeki Güney Kore'nin başkenti Seul'e geniş bir alanda 5 ile 10 saniye arasında bir sarsıntı olarak hissedildi.

Depremden saatler önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni bir hidrojen bombasıyla görüntülenmişti. Aynı saatlerde aynı bölgede Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesi yapması bekleniyordu.

TRUMP VE ABE TELEFONDA KONUŞTU

AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi yaparak, "büyümekte olan Kuzey Koretehdidini" ele aldığı bildirildi.

Trump ve Abe'nin telefon görüşmesine ilişkin, Beyaz Saray yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD ve Japonya liderlerinin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı "en üst seviyeye çıkartmak" noktasında fikir birliğine vardığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin özellikle ABD, Japonya ve Güney Kore'ye yönelik tehdidinin ele alındığı görüşmede, Trump'ın BM kriterleri doğrultusunda üç ülkenin yakın ilişkisinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.