Dünya yine ayakta: 40 yıllık hayal gerçek mi oldu?

Uzun süredir nükleer ve füze programları üzerinde çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore, yaptığı son nükleer denemeyle dünyayı 'salladı'.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, ülkede 6.3 şiddetinde bir sarsıntı yaratan nükleer denemenin bir hidrojen bombası denemesi olduğunu ve kıtalararası balistik füze ile taşınabilecek silahın denemesinin başarılı olduğunu duyurdu.

Daha önce nükleer silahlarını, ABD topraklarına ulaşabilecek kıtalararası füzelere sığdıracak kadar küçültemediği belirtilen Kuzey Kore, son denemesini 'kusursuz' olarak tanımladı ve termonükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzeye sahip olduğunu duyurdu.

Pyongyang yönetiminin açıklamasına şüpheyle yaklaşılsa da Japonya da yapılan son denemenin öncekilerden 9.8 kat daha güçlü olduğunu duyurdu ve bunun bir hidrojen bombası olabileceğini belirtti.

Her fırsatta nükleer programını ABD işgalini önlemek için geliştirdiği söyleyen ve sert yaptırımlar ile tehditvari açıklamalara karşın programdan geri adım atmayan Kuzey Kore'nin ABD'yi vurabilecek menzilde nükleer kapasiteli füzelere sahip olma hayali ise yaklaşık 40 sene öncesine dayanıyor.

İşte Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer silahla vuracak kapasiteye ulaşmasında önemli rol oynayan tarihler:

1970'lerin sonu: Kuzey Kore, Sovyet Scud-B (300 km menzil) tipi füzenin bir versiyonu üzerinde çalışmaya başladı. Füzenin denemesi 1984'te yapıldı.

1987-1992: Scud-C (500 km), Rodong-1 (1300 km), Taepodong-1 (2,500 km), Musudan-1 (3,000 km) ve Taepodong-2 (6,700 km) füzelerinin geliştirilmesine başlandı

Ağustos 1998: Taepodong-1 tipi füze Japonya üzerinden fırlatıldı. Kuzey Kore bunun bir uydu çalışması olduğunu iddia ederken, ABD ve müttefikleri bir füze denemesi yapıldığını savundu.

Eylül 1999: Kuzey Kore ile ABD arasında ilişkiler gelişme aşamasına girerken, Kuzey Kore uzun menzil füze testlerini askıya aldığını duyurdu

12 Temmuz 2000: ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze görüşmeleri, Asya ülkesinin füze ihracatının engellenmesine karşılık yılda 1 milyar dolar talep etmesi sonrasın bitti

3 Mart 2005: Bush yönetiminin düşmanca politikalarını suçlayan Pyongyang, yeniden uzun menzil füze denemelerine başlanacağını duyurdu

5 Temmuz 2006: Kuzey Kore, 7 füze denemesi birden yaptı. Bunların içerisinde uzun menzilli Taepodong-2 de yer alıyordu. Füze kalkıştan 40 saniye sonra infilak etti.

9 Ekim 2006: Kuzey Kore ilk yeraltı nükleer denemesini yaptı

5 Nisan 2009: Kuzey Kore'nin uydu olduğunu iddia ettiğini uzun menzilli bir roket Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik'e düştü. ABD, Japonya ve Güney Kore, bunun Taepodong-2 tipi füzenin bir denemesi olduğunu savunduç

25 Mayıs 2009: Kuzey Kore, 3 sene önceki denemesinde birkaç kat daha güçlü ikinci yeraltı nükleer denemesini gerçekleştirdi

12 Aralık 2012: Kuzey Kore, yörüngeye başarılı şekilde bir gözlem uydusu yerleştirmeyi başardı

12 Şubat 2013: Kuzey Kore, üçüncü yeraltı nükleer denemesini gerçekleştirdi

6 Ocak 2016: Kuzey Kore'nin dördüncü yeraltı nükleer denemesi gerçekleştirildi. Ülke bunun bir hidrojen bombası olduğunu iddia etti. Ancak birçok uzman bu iddiaya şüpheyle yaklaştı

9 Mart 2016: Kim Jong Un bir açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin başarılı bir şekilde termonükleer başlığı füzelerin taşıyabileceği şekilde küçülttüğünü belirtti

23 Nisan 2016: Pyongyang yönetimi, denizaltından fırlatılan bir balistik füze denemesi yaptı

8 Temmuz 2016: ABD ve Güney Kore, ileri düzey füze savunma sistemi (THAAD) kurmaya karar verdiklerini açıkladılar

3 Ağustos 2016: Kuzey Kore ilk kez, Japonya'nın denizdeki ekonomik alanına bir füze fırlattı

9 Eylül 2016: Kuzey Kore beşinci füze denemesini gerçekleştirdi. Bu deneme daha öncekilere göre daha güçlüydü.

14 Mayıs 2017: Kuzey Kore 700 kilometre yol kat eden bir füze fırlattı. Füze Japon Denizi'ne düştü. Uzmanlar füzenin 4500 kilometre menzili olduğunu ve Guam adasına ulaşabileceğini duyurdu.

4 Temmuz 2017: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi yaptı. Uzmanlar füzenin ABD'nin Alaska eyaletine ulaşabileceğini belirtti.

28 Temmuz 2017: Asya ülkesi bu kez 10 bin kilometre menzilli başarılı bir füze denemesi yaptı. Bu deneme, teorik olarak Kuzey Kore'nin ABD'nin büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına geliyordu.

3 Eylül 2017: Kim Jong Un, kıtalararası balistik füzelerin taşıyabileceği küçüklükte bir hidrojen bombasının denemesinin başarılı bir şekilde yapıldığını duyurdu.