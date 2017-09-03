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Dünya yine ayakta: 40 yıllık hayal gerçek mi oldu?

Kuzey Kore, ABD'yi vurabilecek menzilde kıtalararası balistik füzelerin taşıyabileceği büyüklükte bir hidrojen bombasının 'kusursuz' bir şekilde denendiğini öne sürdü. Asya ülkesi, 1970'lerin sonundan bu yana ABD'yi vurabilecek menzilde nükleer silahlar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor

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Haberturk
Haberturk
www.haberturk.com

Uzun süredir nükleer ve füze programları üzerinde çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore, yaptığı son nükleer denemeyle dünyayı 'salladı'.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, ülkede 6.3 şiddetinde bir sarsıntı yaratan nükleer denemenin bir hidrojen bombası denemesi olduğunu ve kıtalararası balistik füze ile taşınabilecek silahın denemesinin başarılı olduğunu duyurdu.

Daha önce nükleer silahlarını, ABD topraklarına ulaşabilecek kıtalararası füzelere sığdıracak kadar küçültemediği belirtilen Kuzey Kore, son denemesini 'kusursuz' olarak tanımladı ve termonükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzeye sahip olduğunu duyurdu.

Pyongyang yönetiminin açıklamasına şüpheyle yaklaşılsa da Japonya da yapılan son denemenin öncekilerden 9.8 kat daha güçlü olduğunu duyurdu ve bunun bir hidrojen bombası olabileceğini belirtti.

Her fırsatta nükleer programını ABD işgalini önlemek için geliştirdiği söyleyen ve sert yaptırımlar ile tehditvari açıklamalara karşın programdan geri adım atmayan Kuzey Kore'nin ABD'yi vurabilecek menzilde nükleer kapasiteli füzelere sahip olma hayali ise yaklaşık 40 sene öncesine dayanıyor.

 

İşte Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer silahla vuracak kapasiteye ulaşmasında önemli rol oynayan tarihler:

1970'lerin sonu: Kuzey Kore, Sovyet Scud-B (300 km menzil) tipi füzenin bir versiyonu üzerinde çalışmaya başladı. Füzenin denemesi 1984'te yapıldı.

1987-1992: Scud-C (500 km), Rodong-1 (1300 km), Taepodong-1 (2,500 km), Musudan-1 (3,000 km) ve Taepodong-2 (6,700 km) füzelerinin geliştirilmesine başlandı

Ağustos 1998: Taepodong-1 tipi füze Japonya üzerinden fırlatıldı. Kuzey Kore bunun bir uydu çalışması olduğunu iddia ederken, ABD ve müttefikleri bir füze denemesi yapıldığını savundu.

Eylül 1999: Kuzey Kore ile ABD arasında ilişkiler gelişme aşamasına girerken, Kuzey Kore uzun menzil füze testlerini askıya aldığını duyurdu

12 Temmuz 2000: ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze görüşmeleri, Asya ülkesinin füze ihracatının engellenmesine karşılık yılda 1 milyar dolar talep etmesi sonrasın bitti

3 Mart 2005: Bush yönetiminin düşmanca politikalarını suçlayan Pyongyang, yeniden uzun menzil füze denemelerine başlanacağını duyurdu

5 Temmuz 2006: Kuzey Kore, 7 füze denemesi birden yaptı. Bunların içerisinde uzun menzilli Taepodong-2 de yer alıyordu. Füze kalkıştan 40 saniye sonra infilak etti.

9 Ekim 2006: Kuzey Kore ilk yeraltı nükleer denemesini yaptı

5 Nisan 2009: Kuzey Kore'nin uydu olduğunu iddia ettiğini uzun menzilli bir roket Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik'e düştü. ABD, Japonya ve Güney Kore, bunun Taepodong-2 tipi füzenin bir denemesi olduğunu savunduç

25 Mayıs 2009: Kuzey Kore, 3 sene önceki denemesinde birkaç kat daha güçlü ikinci yeraltı nükleer denemesini gerçekleştirdi

12 Aralık 2012: Kuzey Kore, yörüngeye başarılı şekilde bir gözlem uydusu yerleştirmeyi başardı

12 Şubat 2013: Kuzey Kore, üçüncü yeraltı nükleer denemesini gerçekleştirdi

6 Ocak 2016: Kuzey Kore'nin dördüncü yeraltı nükleer denemesi gerçekleştirildi. Ülke bunun bir hidrojen bombası olduğunu iddia etti. Ancak birçok uzman bu iddiaya şüpheyle yaklaştı

9 Mart 2016: Kim Jong Un bir açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin başarılı bir şekilde termonükleer başlığı füzelerin taşıyabileceği şekilde küçülttüğünü belirtti

23 Nisan 2016: Pyongyang yönetimi, denizaltından fırlatılan bir balistik füze denemesi yaptı

8 Temmuz 2016: ABD ve Güney Kore, ileri düzey füze savunma sistemi (THAAD) kurmaya karar verdiklerini açıkladılar

3 Ağustos 2016: Kuzey Kore ilk kez, Japonya'nın denizdeki ekonomik alanına bir füze fırlattı

9 Eylül 2016: Kuzey Kore beşinci füze denemesini gerçekleştirdi. Bu deneme daha öncekilere göre daha güçlüydü.

14 Mayıs 2017: Kuzey Kore 700 kilometre yol kat eden bir füze fırlattı. Füze Japon Denizi'ne düştü. Uzmanlar füzenin 4500 kilometre menzili olduğunu ve Guam adasına ulaşabileceğini duyurdu.

4 Temmuz 2017: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi yaptı. Uzmanlar füzenin ABD'nin Alaska eyaletine ulaşabileceğini belirtti.

28 Temmuz 2017: Asya ülkesi bu kez 10 bin kilometre menzilli başarılı bir füze denemesi yaptı. Bu deneme, teorik olarak Kuzey Kore'nin ABD'nin büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına geliyordu.

3 Eylül 2017: Kim Jong Un, kıtalararası balistik füzelerin taşıyabileceği küçüklükte bir hidrojen bombasının denemesinin başarılı bir şekilde yapıldığını duyurdu.

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Misafir - 23 dakika önce - Cevapla
0 0 0 Bilim budur işte. Adamin 10 numara muhendisleri var hayal gücü olan. Bizimkiler hayal kirikligi
Misafir - 25 dakika önce - Cevapla
0 0 0 bizim universitelr terorist yetistiriyor daha etkili silaha
Misafir - 25 dakika önce - Cevapla
0 0 0 Mpt76 indirmemiz la bunu
Misafir - 33 dakika önce - Cevapla
0 0 0 sen nerden biliyosan
Misafir - 34 dakika önce - Cevapla
0 0 0 ABD ye isabetin bol olsun kimcigim
Misafir - 34 dakika önce - Cevapla
0 0 0 ulan sanayi tüpüne şekil vermişler yok bunu yaptık şunu yaptık diyorlar. hepsi hikaye arkasında kim bar tabiki abd
Misafir - 35 dakika önce - Cevapla
0 0 0 Düşmanımın düşmanı dostumdur.yeniden düşman olana kadar.
Misafir - 39 dakika önce - Cevapla
6 0 +6 Keske bizim de olsa iki de biz sallasak abd ye
Misafir - 44 dakika önce - Cevapla
3 0 +3 biz niye bu silahkari yapamoyoruz diyenler var senin teknolojin letli ezan okuyan ekmek dolabi sen ancak onu yaparsin fuzeyi ne yapacaksin
Misafir - 3 dakika önce - Cevapla
0 0 0 ayıp etmişsin
Misafir - 45 dakika önce - Cevapla
3 0 +3 Simdi eğri oturup doğru konuşalım..bize yarin böyle bir saldırı olursa nasıl cevap vereceğiz? Bizimde derhal nükleer silahlar yapmamız gerek??
Misafir - 48 dakika önce - Cevapla
0 0 0 at da bitsin bu çile
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Düşmanımın düşmanı dostumdur...
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
3 0 +3 inşalla vurur abd çok kan döktü yeter önce pentagomu vur ama iyi vurki ekonumisi çöksün pentagonun altında amerika hazinesi var bütün altınlarını pentagonun altında saklıyor
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
9 0 +9 DİNSİZİN HAKKINDAN İMANSIZ GELİR İNŞALLAH O KENDİNİ ADALETİN VE MAZLUMLARIN SAVUNUCUSU OLDUGUNU SÖYLEYEN BÜYÜK ŞEYTAN A.B.D. BİR GÜN HAK ETTİGİ CEZAYI ÖYLE YADA BÖYLE BULACAK
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 Biz niye yapamıyoz şu bombaları...
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 Biz de milli tüfek yaptık. Kork bizden turump ve kimse jong mu..
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 Yesin ler birbirlerini
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 abd de havladi ama...isirdi...ortadogunun hali ortada delikanli
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
3 0 +3 hepsi politik ekonomik oyun amerika kuzey koreyi bahane ederek nükleer savunma sistemleri kurup dünyaya satacak işte sonraki senaryolarıda siz düşünün..
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 Bu adam fuzeyi atip halkina amerikayi vurduk diye yediren biri.Halk her denize dusen fuze sonrasi amerika yikildi saniyor
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 Herkes kim yong mudur ne halttir, herkes ona manyak diyor esas manyak abdnin başinda kimse ona bisi demiyor
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 Hııııııııııııııııııııııııııı ne olacak peki
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Zaten dünyanın tadı kactı hidrojene gerek yok
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
9 0 +9 Abd de dahil tum ulkeler nukleer silahlari yok etsin uoksa kuzay koreye soyleyecek sozleri olmaz
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Allah bir zalimi diğer bir zalimle cezalandırır inşallah
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Havlayan köpek ısırmaz
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Havada karada alır kim reis
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 En azından adamlar çabaliyor..Helâl olsun
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Adamlardaki çalışma isteği karıncalarda bile yok .ee artık 20 yıl sonra dünyayı ele alırlar
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 dolar tehdit altinda dunya ekonomisi yeniden sekillenecek politik duzende artik hic bir sey eskisi gibi olmayacak
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Bu şaklabanı durdurmayı kendi halkı başaramıyorsa halkıyla birlikte topyekün bu soytarıyı ortadan kaldırmak gerekir. Manyak herif ABD'ye kafa tutacam diye dünyanın tam ortasına sıçacak.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Laf kalabalığı yapıyorlar anca
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 tutmayın küçük enisteyi
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 vurulma korkusuyla yaşarlar inşallah.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 yav ne güzel bir haber bu bayram bayram
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 H A H A H A . .
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 abd nin vurulmasi lazim cok guzel olmus abd nin vurdugu ortadoguyu kan golune cevirdigi yeter ortadogunun ocunu kuzey kore amerikadan alacak demek
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 iranın israile yaptığı kolpacılığı kore abd ye yapmak için devraldı.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 allahım kafiri kafire kırdır.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı ?
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 Mağrur abd artık aşağı inebildi. Yıllardır bulutların üstünde dünyaya korku salıyordu. Artık bitti. Kuzey Kore ile bitti.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 hoppala cuppala maşallah ile olmuyor.beddua ile değil bilimle kafa tutabilirsin abd ye
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 Cihadı ışid te arayanlar kuzey kore saflarına geçsin
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 verdiği sözü tutan adam gibi devlet adamı kim jong un
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Beni güldürdün Allahda seni güldürsün..
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 bir akılsızlık yaparsa abd onu janonyadan beter yapar
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 ırakta bomba yokken bu bahaneyle ıraka saldırdı. kore bende bombanın kralı var diyor abd sadece havlıyor. niye? çünkü nükleeri olan hiçbir ülkeye abd savaş açamaz
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 nükleer amerikada dahil yasaklanmadığı sürece dünyanın geleceği yer taş devri bu biline
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 Kuzey Kore Abd'ide İsrail'ide vur devamlı arkandayım.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 Azdan az çoktan çok gider bunu unutmayın :)
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 adam haklı amerikanın zülmünden korunmanın tek yolu bu
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 Bu Kim Jong tam biri kuru sıkı.Ancak lafta sıkıyor
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 Bravo helal olsun
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
36 9 +27 vur ulan kim vurmazsan adam değilsin de bi halt yapacağın yok
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
15 9 +6 tek yorum size ABD nin sahip olduğu nükleer deniz altı yeterli savaşın başlamadan bitmesi için ve 40 yıldırda sahip buna düşünün siz ne durumdadır şimdi ismi george washington
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 ABD buna kıçıyla gülüyor umrunda değildir ABD nin emin olun daha ABD ye ulaşamadan infilak eder. olan yine koreye olur
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Kuzey Kore'nin yaklasik 200, ABD'nin 50 denizaltisi var
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 davşan ve tosbağa hikayesi gibi düşün davşan tosbağanın kendisine yetişemeyeceğini düşündü... yada Osmanlı yahudilerin devleti yıkacağını bilseydi yahudileri kabul edermiydi....abd yahudi devleti...