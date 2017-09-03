ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Trump attığı tweette, "Kuzey Kore, büyük bir nükleer deneme gerçekleştirdi. Sözleri ve eylemleri ABD için çok tehlikeli ve düşmanca olmaya devam ediyor. Çin için de büyük bir tehlike ve utanç kaynağı olan haydut bir devlet. Güney Kore, söylediğim gibi, Kuzey Kore'ye taviz vermenin işe yaramayacağını anlıyor. Onlar tek bir şeyden anlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Donald Trump ve ulusal güvenlik ekibinin bugün Beyaz Saray'da Kuzey Kore'nin nükleer denemesiyle ilgili olarak toplanacağı belirtildi.