Avrupa Birliği ve NATO'dan Kuzey Kore'ye tepki!

Avrupa Birliği (AB), NATO ve İsveç, Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemesini kınadı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun Kuzey Kore'nin istikrarsızlaştırıcı davranışlarından rahatsızlık duyduğunu bildirdi.
"Kuzey Kore'nin 6. nükleer denemesini şiddetle kınıyorum. Bu deneme Kasım 2016'da kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2321 nolu kararının yine açık ihlalini teşkil etmektedir." ifadesini kullanan Stoltenberg, bu denemelerin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.
Stoltenberg, Pyongyang yönetimine tüm balistik füze ve nükleer programına ilişkin faaliyetlerini sonlandırma çağrısı yaparak, açıklamasında "Kuzey Kore tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmeli." ifadesine yer verdi.
Kuzey Kore'ye uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Stoltenberg, yönetimin, gerginlik ve güvensizliğe yol açan tüm tehdit ve davranışlara son vermesini istedi.
"KIŞKIRTICI BİR HAREKET"
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kuzey Kore'nin BMGK kararlarını bir kez daha ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Pyongyang yönetiminin gerçekleştirdiği deneme çok kışkırtıcı bir hareket, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor." dedi.
AB'nin mesajının çok net olduğunu aktaran Mogherini, Kuzey Kore yönetimine tüm kitle imha silahlarını yok etme çağrısı yaptı.
Mogherini, konuya ilişkin muhataplarıyla görüşmeler yürüteceğini, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini, gelecek hafta Estonya'da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemine taşıyacağını söyledi.
AB ve uluslararası toplumun bu meseleyi koordineli şekilde ve ortak tutumla ele almasının önemine değinen Mogherini, BMGK'nın etkili ve sert tepki vermesi gerektiğini kaydetti.
İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin son denemesini kınadıklarını belirterek, "Kuzey Kore uluslararası barışı ve istikrarı tehdit ediyor. BMGK'ya görev düşüyor." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini kaydetmişti. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.