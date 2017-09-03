Küçük kızdan Kraliçe Elizabeth'e mektup

Lindsay Simpson, annesi Jennifer Bax'ın Kraliçe'nin İngiltere'deki bütün kuğulara sahip olduğunu söyledikten sonra, Kraliçe'ye mektup yazdı. Kraliçe adına Saray'da iletişim koordinatörü olan Jennie Vine, kraliçe adına teşekkür ettiği bir cevap yazdı.



"Sevgili Lyndsay, Kraliçe 26 Temmuz'daki mektubunuz için size ve arkadaşınız Nick adına teşekkür etmemi istedi. Majesteleri, kuğuların evcil hayvan olarak alınmasıyla ilgili yorumlarını dikkatle not aldı. Belki de, Kraliçe'nin Birleşik Krallık'taki tüm kuğulara sahip olduğuna dair yanlış anlayışı açıklamalıyım. Aslında Kraliçe yalnızca sessiz kuğulara ve Thames Nehri'nin belirli kısımlarındaki kuğular üzerinde sahiplenme hakkını kullanıyor. Ancak unutulmamalıdır ki, Vahşi Yaşam ve Doğa Yasası uyarınca yasal koruma altında tutuluyorlar.Ancak, kuğular hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, www.rspb.org.uk adresinden Kraliyet Koruma Derneği'ne başvurmanızı öneririm. Kraliçe, yazdıklarınızdan yerli kuş hayatımıza gösterdiğiniz ilgiyi desteklemek için ekte size kraliyet kuğuları hakkında bir kitapçık gönderiyorum."

Annesi Jennifer, kızının yanıttan memnun olduğunu söyledi. "Kızım Lyndsay kuğuları hep çok severdi ve bana sürekli bir kuğusu olup olamayacağını sorardı. Ona kuğuların sahibinin Kraliçe olduğunu, Kraliçe'ye bir mektup yazarsa hafta sonu için bir kuğusunun olabileceğini söyledim."

Aile dostu Nick Robbins'in (31) yardımıyla yazdığı mektup, birinci sınıf damga ile Buckingham Sarayı'na gönderildi.

Lyndsay'ın kuğulara olan ilgisi, düzenli olarak hayvanları beslediği Petersfield'daki The Heath yerel göletlerine yapılan ziyaretlerden geliyor.

Annesi, "Oraya sık sık gidiyoruz, her zaman ördekleri ve kuğuları besliyor, sadece bir tanesine sahip olup olamayacağını bilmek istiyor" dedi.

Kuğuyu geri geötürmek zorunda olmaktan üzüntü duymakla birlikte, "Hayır, Kraliçe'ye tekrar ödünç alıp alamayacağımı soracağım" dedi.

Lindsay Simpson

Kraliçe Elizabeth

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