ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin devlete ait basın yayın organlarında ülkenin kıtalararası balistik füzelerle (ICBM) uyumlu minyatür hidrojen bombasını başarıyla test ettiğini duyurmasının ardından BMGK'ya "acil toplantı" çağrısında bulundu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley bu konuda yaptığı açıklamada toplantının bugün (TSİ) 17:00'de başlayacağını bildirdi.
BMGK, dört gün önceki acil toplantısında Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesini sert bir dille kınayıp, denemelerin derhal sonlandırmasını isterken, denemelerin sadece bölge için değil üye ülkeler için de bir tehdit olduğunu kaydetmişti.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugünkü denemesi son derece üzücü bir davranış ifadesini kullandı.
Amano ayrıca, denemenin "uluslararası toplumun yinelenen taleplerini tamamen önemsememek" olduğunu belirtti.
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES VE ABD BAŞKANI TRUMP DENEMEYİ KINADI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu Kuzey Kore'yi sert bir şekilde kınarken, en son denemeyi ülkenin yükümlülüklerini yerine getirmede "ciddi bir ihlal" olarak niteledi.
Kuzey Kore'nin bölgesel güvenliği "son derece istikrarsız" hale getirdiğini kaydeden Guterres, "Kuzey Kore, nükleer denemelere karşı normu ihlal etmeye devam eden tek ülkedir." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump da bu konuda yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin ticaret ortaklarını cezalandırmayı düşündüğünü dile getirdi. Trump, Kuzey Kore'ye karşı bir operasyon düşünüp düşünmediği konusundaki bir soruya ise "göreceğiz" cevabını verdi.
Eylül 2016'dan bu yana 6'ncı nükleer denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, denemenin "başarılı" olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları ise deneme nedeniyle Kuzey Kore'de 6,3 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldiğini açıklamıştı.
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