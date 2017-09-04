Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan Eyaleti’nde devam eden saldırılarından kaçan ve Bangladeş’e sığınanların sayısı 73 bine ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Bangladeş’teki bölge sözcüsü Vivian Tan, “Bangladeş’e sığınanların çoğu tükenmiş halde, bazıları günlerdir hiçbir şey yemediklerini söylüyor ve travma yaşıyor” açıklamasında bulundu. Saldırılarda çok sayıda Arakanlı da hayatını kaybetti. Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor.
‘İNSANLARIN ÇOĞU DOĞRANMIŞTI’
Bangladeş’e sığınan Arakanlılarla görüşen New York Times, facianın kirli yüzünü ortaya çıkardı. Rashed Ahmed isimli 46 yaşındaki köylü, “Ardımızda artık ne bir köy ne de insanlar kaldı” dedi. Bangladeş’e sığınan bir başka Arakanlı olan Çut Plin Köyü’nden Abdul Rahman (41) ise “Bizi toplayıp bir bambu kulübeye hapsettiler. Sonra kulübeyi ateşe verdiler. Erkek kardeşim burada öldü. Burmalı askerler onu yaktı. Akrabalarımın cesetlerini tarlada bulduk. Üzerlerinde kurşun izleri ve derin kesikler vardı. 6 ve 8 yaşlarındaki 2 yeğenimin elleri kesilmişti” ifadesini kullandı. Aynı köyden Sultan Ahmet (27), “Bazı insanların başı kesilmişti. Çoğu doğranmıştı. Bunu görünce evin arkasından kaçtık” sözleriyle dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Endonezya’da, Arakan Müslümanlarına uygulanan katliama karşı eylem yapıldı
SUU Çİİ ’YE BORIS’TEN TEPKİ
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulundu. Johnson, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’nin zamanın en ilham verici isimlerinden biri olarak görülmesine rağmen Arakan’daki uygulamaların ülkenin saygınlığını zedelediğini belirtti.
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