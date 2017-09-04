Kuzey Kore'nin 6.3 şiddetinde bir sarsıntıya neden olan hidrojen bombası denemesinin ardından Kore yarımadasında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından Güney Kore, bir takım füze denemeleri yaptı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer tesislerinden birine saldırı simülasyonu yapıldığını duyurdu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ayrıca, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesine hazırlandığını belirtti. Bakanlık yetkilisi Chang Kyung-soo, sıradaki füze denemesinin 'kıtalararası balistik füze' olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanı ise yaptığı açıklamada, konuşmak yerine askeri karşılık vermenin zamanının geldiğini ve bu konuda Başkan Moon ile uzlaştıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore'nin 'taviz verme' polikasını eleştirirken, Kuzey Kore'nin 'sadece tek bir şeyden' anlayacağını söylemişti. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise Kuzey Kore'den yönelecek herhangi bir tehdidin, askeri bir yanıt bulacağını belirtmişti.