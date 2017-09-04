Los Angeles tarihinin en büyük yangınıyla karşı karşıya

Cuma günü, La Tuna Vadisi'nde başlayan doğal afet Los Angeles’ta bugüne kadar çıkan en büyük yangın...

Binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği, 2400 hektarlık bir alanda etkili olan alevlerin şimdiye kadar sadece %10’u kontrol altına alınabildi. Bölgede önlem olarak 700 ev boşaltılırken, La Tuna Yangını Los Angeles’ın kuzeyinde 3 evi küle çevirdi, ancak hiçbir can kaybı yaşanmadı.

Los Angeles İtfaiye Şefi Ralph Terrazas, yaptığı açıklamada “iyi haber, hava sıcaklığının bugünden itibaren düşecek olması. Nem oranı da yükseliyor ki, bu da avantaj sağlayacak. Rüzgae olmazsa, yangını kolaylıkla kontrol altına alabileceğiz ama rüzgarda değişiklik yaşandığı zaman, bizi engelliyor" dedi.