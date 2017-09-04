Dünyadan Kuzey Kore'ye tepki yağıyor! Peki Kuzey Koreliler ne düşünüyor?

Kuzey Kore'nin 6.3 şiddetinde deprem yaratan hidrojen bombası denemesinin ardından, başta ABD, Japonya ve Güney Kore olmak üzere dünyanın tamamından Asya ülkesine yönelik sert tepkiler geldi.

Peki Kuzey Koreliler, ülkelerinin nükleer denemeleri hakkında ne düşünüyor? Associated Press haber ajansı Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda bu soruya yanıt aradı.

AP'nin sorularını yanıtlayan Kuzey Kore vatandaşı Ri Hyon A, "Bu başarılı nükleer deneme gösteriyor ki, tüm dünya bizim yeminli düşmanımız. ABD emperyalistleri tamamen yenilecek. Bu deneme gösteriyor ki, hiçbir güç bizi durdurumaz. Çünkü biz güçlü bir nükleer devletiz. Ve orduya öncelik verdiğimiz bir politikamız var." ifadelerini kullandı.

Nükleer denemeyi değerlendiren bir diğer Pyongyang sakini olan Choe Song ise yaptığı açıklamada, "Her çeşit yaptırımı ezeceğiz çünkü tek yürek olmuş bir birliğiz ve kendimizi geliştirdiğimiz harika bir gücümüz var. Eğer ABD emperyalistleri bizimle oynamaya devam ederse, onları sileceğiz. Dünyada kalmayacaklar. Biz kazanacağız." şeklinde konuştu.