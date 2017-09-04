Alman hükümetinden Türkiye karşıtı bir açıklama daha!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz günlerde Antalya Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı iki Alman vatandaşından birinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Öte yandan, Almanya hükümetinden Ankara ile yaşanan gerginliği tırmandıracak bir açıklama daha geldi.

Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şu anda Türkiye'nin AB'ye üye olabilecek pozisyonda olmadığı belirtilirken, Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle ilgili durumun Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak seçimlerden sonra AB düzeyinde tartışılacağı belirtildi.

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