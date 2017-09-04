Bakan Çelik'ten Almanya'nın açıklamalarına tepki!

AB Bakanı Ömer Çelik, Almanya'dan Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine yönelik gelen açıklamalar hakkında konuştu.

Çelik, "Alman siyasetçiler bu özensiz dilden vazgeçmeli. Alman siyasilerin AB'ye emir yağdırması Avrupa'nın bir sorunu." dedi.

Bakan Çelik, Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili açıklamaların AB'nin kurucu değerlerine bir saldırı niteliğinde olduğunu belirtti.