160 bin somon firar etti

Pasifik somon yoğunluğunun fazla olduğu Puget Boğazı sularını istila eden 160 binden fazla somon, balık çiftliğinden kaçtı. Cook Aqauculture Pacific Şirketi ve bölge balıkçıları, kaçan balıkların yaklaşık yarısını yakaladı.

Şirket başkan yardımcısı Nell Halse, balıkların yaklaşık 3 milyon Paund değerinde olduğunu söyleyerek, "Durumu fark ettiğimizde ciddi bir şeyler olduğunu anladık. Sayıları azalmaya başlamıştı, hala tam sayıyı bilmiyoruz, ama çok fazla olduğu açık" dedi.

Ancak son güneş tutulması sırasında "son derece yüksek gelgitler" olduğu iddia ediliyor.

Bununla birlikte, Washington Üniversitesi'nde denizbilimci olan Parker MacCready, verilerin şirketin iddiasını desteklemediğini söyledi. "Tutulma gününde gelgitler büyüktü, ancak sıradışı değildi ve aslında son birkaç aydan daha küçüktü" dedi.

Kaçan balıklar, Atlantik somonuna sularında izin vermeyen Yerli Amerikan kabileleri için de sorunlara neden oluyor ve bölgedeki doğal bir tür olan Pasifik somonuna karşı bir tehdit oluşturabileceğinden endişe ediyorlar.

Kuzeybatı Hint Balıkçılık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Kaç tane balığın kaçtığı bilinmiyor. Zaten zayıf olan yerli Pasifik somonu stoklarımızı ve balıkçılık haklarını tehdit ediyor" dedi.

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Cook Aqauculture Pacific