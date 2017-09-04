İsrail'in Fransız Konsolosluğu'nda şüpheli paket alarmı! Teslim alanların gözleri yanmaya başlayınca...

İsrail haber ajansı Ynetnews'e göre, konsolosluğa gönderilen bir paket, teslim alındıktan sonra teslim alanların gözleri yanmaya başladı.

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 4, 2017

Paketin Fransa'dan gönderildiği ve içinde poşet çay ile goji berry meyvesi olduğu belirtildi.

israil

Fransız Konsolosluğu

şüpheli paket