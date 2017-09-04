Almanya'da Türk ailenin yaşadığı binada kundaklama şüphesi!

Almanya'nın Duisburg kentinde dün gece Türk bir ailenin de yaşadığı bir binada yangın çıktı.

Mahmut Yıldız ve eşi Cüriye Yıldız'ın 5 çocuğuyla birlikte yaşadığı binada, gece 23.40 sularında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangının büyümesi üzerine evde bulunan beş çocuğun ve Cüriye Yıldız'ın üçüncü kattan atlayarak canlarını kurtardığı belirtildi. Cüriye Yıldız ve Muhammed Emin Yıldız'ın helikopterle Bochum ve Köln'deki hastanelere sevkediledikleri belirtilirken, yangından hafif yaralarla kurtulan diğer çocukların Duisburg'daki hastanede tedavi altına alındıkları ifade edildi.

Türk ailenin bir alt katında yaşayan Romanyalı aileden ise iki kişinin kayıp olduğu ve kurtarma ekiplerinin çökme tehlikesi nedeniyle binaya giremedikleri bildirildi.

Habertürk'e konuşan ev sahibi Mahmut Yıldız, olayın yüksek ihtimalle bir kundaklama vakası olduğunu söyledi. Yıldız, eşinin bir süre önce çocuklarını görüştürmek istemedikleri 17 yaşındaki Alman bir çocuk tarafından evi yakmakla tehdit edildiğini belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan Alman polisi, yangının ardından Türk aileyi tehdit eden 17 yaşındaki Alman çocuğu gözaltına aldı. Yangının çıkış nedeni ise, itfaiye ekiplerinin detaylı incelemesi sonrasında belli olacak.