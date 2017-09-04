Birleşmiş Milletler'de Kuzey Kore toplantısı! Çok sert sözler!

Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin ardından toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sert tartışmalar yaşanıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guitteres, BM Güvenlik Konseyi'ni birlik olmaya ve uygun tepkiyi koymaya çağırırken, Birleşmiş Milletler Siyasi İlişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, tansiyonun yükselmesinin tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

Feltman, BMGK üyelerini Kuzey Kore'ye karşı akıllı ve cesur diplomasi yürütmeye çağırdı.

ABD: KUZEY KORE LİDERİ SAVAŞ İÇİN YALVARIYOR

Oturumda söz alan ABD'nin BM elçisi Nikki Haley ise sert ifadeler kullandı.

Kuzey Kore'nin eylemleri için 'yeter artık' ifadelerini kullanan Haley, BMGK'yı 'mümkün olan en güçlü yaptırımları' uygulamaya çağırdı.

15 konsey üyesinin 2006'dan bu yana Kuzey Kore'ye karşı kademeli yaptırım uygulama yaklaşımının işe yaramadığını belirten Haley, "Kim Jong Un savaş için yalvarıyor" ifadelerini kullandı.

Haley, "Çabalarımıza rağmen, Kuzey Kore'nin nükleer programı hiç olmadığı kadar ileride ve tehlikeli. Savaş, asla ABD'nin istediği bir şey değil. Bunu şimdi istemiyoruz. Ama ülkemizin sabrı sınırsız değil." şeklinde konuştu.