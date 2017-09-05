Almanya-İsrail denizaltı anlaşmasında yolsuzluk iddiası

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Başsavcı Avichai Mendelblit, kamuoyunda "denizaltı skandalı" olarak bilinen ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın isimler ile eski komutanlardan bazılarının da gözaltına alındığı dava kapsamında Steinitz'in sorgulanmak üzere çağrılmasına karar verdi.

Steinitz'in sorguya alınması kararının, önceki gün "yakalanan" yetkililerden bazılarının ifadeleri üzerine alındığı kaydedildi.

İsrail polisi pazar günü dava kapsamında 6 yetkiliyi gözaltına almıştı.

İsrail, 1998'den 2014'e kadar Almanya'dan, bugüne en gelişmiş denizaltılar arasında yer alan ve uzun menzilli füze atabilme özelliğine sahip Dolphin marka dört denizaltı almıştı. İsrail son olarak Alman yapımı olan ve nükleer başlıklı füze taşıyabilme özelliğine sahip Tanin marka denizaltıyı 2014 yılında filosuna katmıştı. İsrail'in Almanya'dan altıncı denizaltıyı ise 2019'da almayı planladığı belirtiliyor.

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