Florida'da olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de geçen hafta Teksas eyaletinin Houston kentini tahrip eden Harvey kasırgasının ardından, şimdi de İrma kasırgasının Florida eyaletinde etkili olması bekleniyor. ABD'nin Florida eyaletinin Orlando kenti başta olmak üzere etkili olması beklenilen, hızı 4. kategoride olan İrma kasırgasının karada etkili olması bekleniyor.

Vali Scott, Florida eyaletinde 67 ilçede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Kasırganın, Florida eyaletini Cuma günü vurmasının beklendiğini belirten Scott, devletin kasırgadan önce en iyi şekilde hazırlanıp önlemlerini alacağını söyledi.

Florida eyaletinde beklenilen kasırganın, eyaletinin tamamında ciddi şekilde etkili olacağı açıklandı. Vatandaşların, uyarıları dikkate almaları ve yaşanması muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirli olmaları istenildi.

FLORİDA

İrma kasırgası

Rick Scott