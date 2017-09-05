Merkel: Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması veya sonlandırılması...

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, "Türkiye hızla hukukun üstünlüğünden uzaklaşıyor. Gözaltındaki Almanlardan endişe duyuyoruz. AB, Ekim'de Türkiye ile ilişkileri tartışacak. Bu görüşmelerde müzakerelerin askıya alınması veya sonlandırılmasını da tartışacağız. Avrupa, Türkiye ile gelecek ilişkiler konusunda bölünmekten kaçınmalı." dedi.

Ayrıntılar geliyor...