Putin'den Suriye değerlendirmesi: Durumu hükümet lehine değişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de durumun hükümet birliklerinin yararına değiştiğini, fakat teröristlerin sonunun geldiğini söylemek için 'erken' olduğunu belirtti.

Putin BRICS zirvesi sonucunda yaptığı açıklamada, "Suriye'de durum hükümet birliklerinin yararına değişiyor. Hükümet birlikleri tarafından kontrol edilen alanların son 1-2 yıl içerisinde kat kat arttı ve bu süreç hızla gelişiyor" ifadesini kullandı.

Putin şu şekilde devam etti:

"DEAŞ, El Nusra ve diğer terör örgütlerinin tamamen yok olduğunu söyleyebilir miyiz? Henüz bunu söylemek için erken, fakat Suriye'de durum kökten değişiyor.

Teröristlerin yok edilmesinin ardından Suriye'de ateşkes rejiminin ve çatışmasızlık alanlarının güçlendirilmesi ve siyasi sürecin başlaması önemli bir adım olacak. Bu çok büyük bir çalışma, uluslararası birliklerin yardımı olmadan Suriye hükümetinin önündeki görevleri çözmesi çok zor."