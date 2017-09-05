Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın 25 Ağustos'tan bu yana ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan Müslümanlarının Myanmar'dan geçiş yaptığı Bangladeş'e gideceği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yaptığı açıklamaya göre Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 11. gün itibariyle 123 bini geçtiği belirtilirken bölgeye yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu giderek temaslarda bulunacak.

Çavuşoğlu bugün erken saatlerde Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali ile bir de telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı ile Arakanda Müslümanlara yönelik katliamları ve Arakanlı Müslümanların son durumunu ele aldı.

Bu arada Bakan Çavuşoğlu, Arakanda son dönemde Müslümanlara yönelik artan katliamlarla ilgili yoğun bir diplomasi çalışması yürütüyor.

Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan ile de Arakandaki Müslümanların durumunu görüşmüştü.

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