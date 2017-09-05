UNICEF: Arakan'daki çocuklara erişimimiz yok!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "BM, Arakan'ın kuzeyinden güvenlik gerekçesiyle tüm personelini geri çektiği ve bölgedeki faaliyetlerini durdurduğu için Arakan'da yardıma ihtiyacı olan çocuklara erişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...