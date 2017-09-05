Irma kasırgası 280 kilometre hıza ulaşacak

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Irma kasırgasının kategorisini çok tehlikeli olarak nitelendirilen 5 Saffir-Simpson kasırga ölçeği seviyesine yükseltti.

Irma kasırgasının, Antigua'nın yaklaşık 440 km doğusunda saatte 280 km/s hızla esmesi beklenirken kasırga, Kuzey Leeward Adaları'nın yakınında ve üzerinde etkisini gösterecek.

Atlas Okyanusu'ndan karaya doğru ilerliyişini sürdüren Irma kasırgası, kısa sürede 4. kategoriye ulaşmış ve kasırga nedeniyle pek çok noktada olağanüstü hal ilan edilmişti.

Karayipler Acil Felaket Yönetim Merkezi direktörü Ronald Jackson, Irma’yı oldukça ciddi bir kasırga olarak değerlendirdiklerini belirtirken, Karayipler’de daha önce Irma kadar çabuk güçlenen bir başka kasırga hatırlamadığını da sözlerine ekledi.

Rüzgarların getireceği yıkımın dışında uzmanlar, kasırganın Karayipler’deki ada ülkelere 25 santimetreye kadar yağış getireceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Daha önce Porto Riko, ABD Virjin Adaları ve Florida'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kasırgadan Küba ve Bahamalar'ın ciddi biçimde etkileneceği tahmin ediliyor. Kasırganın cumartesi günü ise Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.