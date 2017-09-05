Myanmar'dan TİKA'ya Arakanlı Müslümanlar için yardım izni çıktı. TİKA, Arakanlı Müslümanlara bin ton yardım malzemesi gönderecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında, bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi." dedi.
Türkiye, Arakanlı Müslümanların yaşadığı dramı dünyaya duyurmak için uluslararası arenada yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok ülke lideri, bakan ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle şiddetin başladığı 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Arakan'daki katliam ve insani drama ilişkin Myanmar lideri Aung San Suu Çii ile telefonda görüştü.
Görüşmede Erdoğan, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı. Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan Erdoğan ile Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Çii, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldı.
Türkiye'nin terörü ve masum sivilleri hedef alan operasyonları kınadığını hatırlatan Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan'daki katliamı 19 Eylül'de New York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kapsamlı şekilde gündeme getireceğine dikkati çekerek, oradaki liderlerle konuyu görüşeceğini vurgulamıştı.
Erdoğan, dünyanın Arakan’daki katliama "kör ve sağır" kalmasına tepki göstererek, Türkiye'nin Arakan'daki zulmü "ağır ve şiddetli" bir şekilde kınadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu uluslararası kuruluşlarda gündeme getireceklerini, “Takibini de ilgili uluslararası kurumlar vasıtasıyla başta BM olmak üzere dile getireceğiz." değerlendirmesi yapmıştı.
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Misafir 8 dakika önceMyanmar'a askeri müdahale yapmamız lazım bu iş anca böyle çözülür00
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Misafir 8 dakika önceYardim izni yetmez. Devletimiz műslűmanlari katledenlere tek tek izlerini sűrűp infaz etmeli. Gizli bir ekip gőndersin oraya. Bu MIT olabilir mesela.00
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Misafir 9 dakika önceSeviyoruz seni reis.00