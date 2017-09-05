Binlerce protestocu, Çeçenistan mitinginde Myanmar'daki müslümanlara destek verdi.

Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti durdurmak için Çeçenistan'da protesto gösterileri yapılmaya başlandı.

Bangladeş'teki Birleşmiş Milletler yetkililerine göre, bugüne kadar 123.600 kişi, yaşanan şiddet olaylarından dolayı komşu Bangladeş'e kaçtı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'daki protestoya bir milyondan fazla insanın katıldığı belirtildi

Çeçen lider Ramzan Kadırov, resmi Instagram hesabında Rohingya'ya yapılan saldırıları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Endonezya, Pakistan, Almanya ve Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Myanmar elçiliklerinin önünde de küçük protestolar düzenlendi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "acımasız" olarak nitelendirdiği şiddet olaylarından dolayı derin üzüntü içinde olduklarını belirtti.

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