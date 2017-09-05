İHA'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde 2012 yılında yürürlüğe giren çocuk göçmenlerin ülkede kalmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programını iptal etti.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, düzenlenen basın toplantısında DACA'nın anayasa aykırı olduğunu ve ABD'li vatandaşların istihdam durumunu engellediğini vurguladı. Sessions, "Buraya bugün Obama yönetimi tarafından yürürlüğe konulan DACA olarak bilinen programın kaldırıldığını duyurmak için geldim" dedi.

Konuyla ilgili Trump'ın bir açıklama yapmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca yasanın 6 ay sonra yürürlükten kaldırılacağı belirtilirken, herhangi bir yeni yasa yapılmadığı takdirde 800 bin göçmen sınır dışı edilecek.

Öte yandan, Trump seçim kampanyası sırasında 800 bin göçmeni etkileyen yasa için DACA programını kaldırma sözü vermişti.